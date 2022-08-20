«Локомотив» и «Химки» совместно установили антирекорд по количеству фолов за матч

В матче шестого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче со счетом 3:0 «Химки». До этого у «Локомотива» были три ничьи и два поражения с крупным счетом.

В матче «Локомотива» и «Химок» был установлен антирекорд нынешнего сезона российской Премьер-лиги по количеству фолов. В общей сложности их было 37, а «Локомотив» доигрывал матч вдесятером после удаления Мампасси - это уже третья красная карточка для «железнодорожников» в текущем сезоне.

А если считать с начала прошлого сезона, то удалений у «Локомотива» уже двенадцать.