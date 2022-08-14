Губерниев: «Жалкий «Локомотив», ничего нового»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о неудачном старте московского «Локомотива» в чемпионате России. После пяти туров «железнодорожники» с тремя набранными очками занимают 13-е место в турнирной таблице.

«Слежу за нашим футболом. Интересный чемпионат. Жалкий «Локомотив». Ничего нового, в принципе», - говорится в сообщении Губерниева в телеграм-канале.

В следующем туре Российской премьер-лиги подопечные Йонаса Циннбауэра на выезде встретятся с подмосковными «Химками». Поединок состоится в субботу, 20 августа. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по местному времени.