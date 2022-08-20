«Локомотив» назвал состав на матч с «Химками»

В субботу «Локомотив» сыграет в гостях у «Химок» и постарается, наконец, прервать серию неудач. Наставник «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр включил в состав своей команды таких игроков:

Худяков, Живоглядов, Магкеев, Тикнизян, Мампасси, Баринов, Карпукас, Керк, Игнатьев, Камано, Изидор.

Отметим, что в рамках подготовки к матчу футболисты «Локомотива» провели мини-сбор на базе.

После пяти туров «Локомотив» имеет в своём активе три зачётных балла, набранные за счёт трёх ничьих.

Матч «Химки» - «Локомотив» стартует в 15:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.