Булыкин: «Если «Локо» не победит «Химки», можно смело увольнять тренерский штаб»

Экс-футболист сборной России и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о следующем матче «железнодорожников» в Премьер-лиге. Столичный коллектив сыграет с подмосковными «Химками» в рамках шестого тура чемпионата.

«Думаю, должны обыграть «Химки» и начать выправлять ситуацию. Если «Локо» не сможет победить, то тогда можно смело увольнять тренерский штаб», - передает слова Булыкина Betonmobile.ru.

Поединок между «Химками» и «Локомотивом» состоится в субботу, 20 августа. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

Перед этой игрой подмосковный коллектив занимает девятое место, а «железнодорожники» идут 13-ми.