Филин: «Лично мне отставка Юрана непонятна»

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера команды.

Футболист признался, что не видит логики в таком решении руководства подмосковного клуба. Напомним, Юран возглавил «Химки» в феврале нынешнего года, но уже 9 августа был отправлен в отставку.

«Впервые услышал о возможном увольнении Юрана в «Коммент.шоу». Сразу понял, что дыма без огня не бывает. У нас в тот день был выходной, а уже на следующий день всё стало ясно. Лично мне отставка Сергея Николаевича непонятна», — цитируют Филина «Известия».

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Химки» занимают девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе семь набранных очков. Под руководством Юрана подмосковная команда провела четыре матча, одержав две победы, один раз сыграв вничью и единожды уступив.