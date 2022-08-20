​Губерниев: «Локомотив» после моей критики прибавил»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на первую победу «Локомотива» в сезоне. Команда Йозефа Циннбауэра в субботу разгромила на выезде «Химки» со счётом 3:0.

«Локомотив» после моей критики прибавил. «Химки» после ухода Юрана плывут как топор без топорища!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В последнее время Дмитрий Губерниев критиковал «Локомотив». После ничьей с «Крыльями Советов» комментатор называл московскую команду жалкой.

Следующий матч чемпионата России «Локомотив» проведёт в воскресенье, 28 августа. Команда Йозефа Циннбауэра будет принимать «Оренбург» на своём поле.