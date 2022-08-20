Писарев: «Не справились все, вся команда»

В матче шестого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче со счетом 3:0 «Химки». Наставник подмосковного клуба Николай Писарев расстроен поражением. Он считает, что его команде не повезло, особенно со вторым голом, который был забит после подачи со штрафного удара.

- В сравнении с прошлой игрой мы начали тайм хорошо, но пропустили два мяча, особенно обидный второй — со стандарта. Понятно, второй тайм — это проблемы с реализацией. Никто не справился. Не справилась вся команда, - заявил Писарев в эфире телеканала Матч ТВ.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» сыграют в гостях с «Сочи», эта игра состоится 26 августа и будет первой в седьмом туре.