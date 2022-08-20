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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голы Керка, Камано и Марадишвили, удаление Мампаси: «Локомотив» разгромил «Химки» и одержал первую победу в РПЛ

 
20 Августа 2022 • 17:00 Комментировать (1)
Химки
0:3
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» отправился прерывать свою беспобедную серию в чемпионате России на ближний выезд в Химки.

Протокол игры  
Химки0:3Локомотив Москва
  22'Керк Джирано (0:1)
  34'Камано Франсуа (0:2)
  90'Марадишвили Константин (0:3)
Лантратов ИльяТихий ДмитрийВолков Захар  29'Филин Александр 46' (Чёрный Артур ( 46') Боженов Кирилл  45' 46' (Долгов Александр ( 46'  60') Идову БрайнГлушаков Денис 65' (Гулиев Аяз ( 65') Mory Gbane  17'Ломовицкий АлександрМирзов Резиуан  45' 60' (Зуев Александр ( 60') Руденко Александр Александрович 83' (Садыгов Илья ( 83')
Запасные: Камышев ИльяГудиев ВиталийДанилкин ЕгорЧежия ИраклийКухарчук ИльяГлавчич НеманьяМитрюшкин Антон
Худяков ДаниилЖивоглядов ДмитрийМагкеев СтаниславМампаси Марк  40'  45'Тикнизян НаирКерк Джирано 84' (Миранчук Антон ( 84') Баринов ДмитрийКарпукас Артём  11' 84' (Петров Максим Вячеславович ( 84') Изидор Вильсон 46' (Марадишвили Константин ( 46') Камано Франсуа 65' (Куликов Даниил ( 65') Игнатьев Иван 72' (Раконяц Марко ( 72')
Запасные: Гилерме МаринатоПогостнов ЕгорБабкин СергейСавин Андрей
20 августа. Стадион "Арена Химки" (Химки).

Видео

0:1. Гол Гирано Керка (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:1. Гол Гирано Керка (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Франсуа Камано (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:2. Гол Франсуа Камано (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Мампасси (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Удаление Мампасси (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:3. Гол Константина Марадишвили (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
0:3. Гол Константина Марадишвили (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Мир Российская Премьер-Лига. Футбол

«Локомотив» на старте нового сезона РПЛ обозначил себя аутсайдером – всего три очка были набраны «железнодорожниками» в первых пяти турах. Понятно, что «Локомотив» – большой бренд, но «Динамо», например, вылетало из Премьер-лиги в 2016 году, а «Торпедо», вылетевшее за десять лет до того, так и не вернулось на позиции хотя бы середняка РПЛ.

Что касается «Химок», то они стали главным ньюсмейкером позапрошлой рабочей недели. Мутная отставка Сергея Юрана и последовавшая за ней череда обвинений в его адрес показали, что не всё так гладко в ситуации вокруг подмосковного клуба. Вместо Юрана команду возглавил Николай Писарев, и в прошлом матче химчане проиграли дома «Ахмату» со счётом 1:3.

В начале отчётной встречи хозяева приближались к воротам соперника, однако Худяков совладал с ударом Руденко в ближний угол. Дальше «путейцы» отжали игру вперёд и вскоре после двадцатой минуты открыли счёт. Баринов отдал на правый фланг Живоглядову, который прострелил по диагонали назад на Керка, и тот со средней дистанции вонзил мяч в ближний угол (0:1). По идее Лантратов должен был отбивать, но его оправдывает рикошет и то, что обзор ему закрывали защитники.

Спустя десять минут Керк записал на свой счёт и голевой пас. Навесив со штрафного с правого фланга, он направил мяч чётко на голову Камано, который по дуге перекинул его в левый угол (0:2). В общем-то, «железнодорожники» не испытывали особенных проблем, но у «Химок» ведь есть козырь в лице Мирзова. В конце тайма Резиуан попытался убежать один на один со смещением с левого края и рухнул от толчка Мампаси. Внимательно просмотрев после долгой паузы видеоповтор по предложению ВАР-ассистентов, главный арбитр Иван Сиденков предъявил нарушителю красную карточку вместо первоначальной жёлтой.

Химчане могли бы всколыхнуть интригу во втором тайме, но для этого им нужно было забить, а с этим у них наблюдались проблемы. Мирзов со штрафного попал в стенку, Глушакова подобным образом тоже блокировали. Мощный удар Тихого пришёлся в Магкеева, предположительно в его руку, однако вопрос пенальти не встал перед судьями, это было не так очевидно. Потом Тихий не попал размашистым ударом с линии штрафной в левый угол, Руденко дважды послал мяч выше створа, Зуев переместил его в руки вратаря. Гулиев ранее угодил немного в штангу. «Локомотив» ещё на 49-й минуте разыграл стандарт, который чуть не завершился голом, – там Марадишвили не лучшим образом подстроился под скидку партнёра.

«Локомотив» оборонялся вдесятером, позволяя оппоненту наносить немало ударов. На 82-й минуте Ломовицкий подал справа на дальнюю штангу, где Тихий в упор головой не переиграл Худякова. «Химкам» не хватило класса в линии нападения, чтобы конвертировать своё территориальное преимущество в забитые мячи. Проведя второй тайм в меньшинстве, «железнодорожники» не просто удержали победу, которая стала для них первой в текущем чемпионате, но и довели её до крупного состояния. На последних секундах основного времени Марадишвили воспользовался скидкой вышедшего на замену Антона Миранчука и с короткого расстояния поразил цель (0:3). Набрав шесть очков, подопечные Йозефа Циннбауэра догнали по этому показателю «Оренбург» и «Крылья Советов».

Кирилл Иванцов

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Комментарии (1)
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ингерман
20 Августа 2022 в 17:04
ай ну чё выгнали юрана - поставили лузера.. )))
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