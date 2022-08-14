Идову заявил, когда сможет выйти на поле

Защитник «Химок» Брайн Идову поделился информацией о том, когда сможет вернуться на поле.

«Когда вернусь на поле? Надеюсь, что к игре с «Локомотивом» буду готов», — передает слова Идову «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в трех матчах РПЛ, в которых не смог отметиться результативными действиями.

В матче пятого тура Российской премьер-лиги «Химки» встречаются с «Ахматом», за прямой текстовой трансляцией встречи можно следить на портале LiveResult.Ru.

В следующем туре подмосковный клуб дома примет «Локомотив», игра состоится 20 августа в 15:00 по мск.