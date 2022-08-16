Бывший игрок «Локомотива» уверен, что закрытие команды на базе встряхнёт её

Экс-футболист московского «Локомотива» Руслан Пименов, который дважды становился чемпионом России в его составе, уверен в том, что закрытие команды на базе, о котором мы уже сообщали, встряхнет ее.

После пяти туров у московского «Локомотива» лишь три очка - команда с трудом свела к ничейному результату три матча, а дважды крупно проиграла, в том числе 0:5 питерскому «Зениту».

- Что нужно поменять в «Локомотиве» для улучшения результатов? Сейчас как раз это сделали - закрыли команду на базе. Закрытие на базе обязательно встряхнет команду, - цитирует Пименова новостное агентство ТАСС.