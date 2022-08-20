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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Цорн: «Я чувствую кредит доверия»

 
20 Августа 2022 • 19:23 Комментировать
Химки
0:3
Локомотив Москва
окончен

Томас Цорн, занимающий должность спортивного директора «Локомотива», ответил на вопрос о слухах по поводу его ухода из клуба.

На неделе в СМИ появлялась информация о том, что в случае неудачи в игре с «Химками» Томас Цорн может быть уволен. Сообщалось, что в «Локомотив» может прийти Шамиль Газизов.

«Зависело ли от этого матча моё будущее? Нет. Если говорили, то это слухи. Я чувствую кредит доверия.

Есть ли итоговое место в РПЛ, из-за кого меня могут уволить? Я не знаю, это решать не мне. Мы работаем по совести, работаем как можем, чтобы радовать болельщиков и добиваться успехов», - сказал Цорн журналистам.

«Локомотив» обыграл «Химки» на выезде со счётом 3:0.  

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн
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