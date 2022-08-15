Мещеряков оценил положение «Локомотива»

«Локомотив» на старте сезона разочаровывает армию своих фанатов. После пяти туров команда располагается на 13-й позиции в таблице РПЛ, добыв всего три зачётных балла за счёт ничьих. По поводу положения «железнодорожников» высказался Анатолий Мещеряков, который в своё время возглавлял совет директоров клуба.

«Нет слов! То место, которое сейчас занимает «Локомотив»... Это не их место. И никакой нормальный болельщик команды не может быть воодушевленным, наблюдая за такими результатами», - сказал Мещеряков, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

Следующий матч чемпионата «Локомотив» проведёт в субботу, 20 августа. Команда Йозефа Циннбауэра будет играть против «Химок».