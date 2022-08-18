Агент: «Камано будет уважать контракт с «Локомотивом»

Футбольный агент Адриан Альяй, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Франсуа Камано высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, гвинеец не будет приостанавливать контракт с российским клубом, как это сейчас делают многие другие легионеры, выступающие в РПЛ.

«Камано на контракте с «Локомотивом» и будет уважать соглашение до конца. Франсуа — топ-футболист, многие европейские клубы в нём заинтересованы, но он счастлив в «Локомотиве», — цитирует агента «РБ Спорт».

Камано защищает цвета «Локомотива» с лета 2020 года. Всего в составе «железнодорожников» игрок сборной Гвинеи провёл 59 матчей, забив 12 голов и отдав две результативные передачи.