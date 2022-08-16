Жена Ари не исключила возвращения футболиста в Россию

Наталья Грызлова, супруга бывшего нападающего «Спартака», «Локомотива» и «Краснодара» Ари, высказалась о возможном возвращении своего мужа в Россию.

Напомним, в настоящий момент бразилец с российским паспортом защищает цвета клуба третьего бразильского дивизиона «Атлетико Сеаренсе».

«Были мысли, что вернёмся в Россию, которую Ари очень любит. Надеялись, что сложится с клубами РПЛ. Посмотрим, ведь футбол непредсказуем», — приводит слова Грызловой «Чемпионат».

Всего в чемпионате России нападающий провёл 305 матчей, забив 90 голов и отдав 57 результативных передач. Сейчас Ари 36 лет, в Бразилии футболист выступает с февраля нынешнего года.