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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Химках» отреагировали на информацию о том, что Юран пытался организовать договорной матч

10 Августа 2022 • 11:04 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию о том, что экс-наставник команды Сергей Юран был отправлен в отставку из-за попытки организовать договорной матч с «Ростовом» в конце прошлого года. Об этом ранее сообщал журналист Иван Карпов. 

Терюшков опроверг данную информацию, назвав её глупостью.

«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам (смеётся). Как вообще может главный тренер о чём-то договариваться? Зная Юрана, он бы сам башку отвернул тому, кто пытался бы о чём-то договариваться с соперником», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

Напомним, «Юран» возглавлял подмосковную команду в период с 23 февраля по 9 августа 2022 года. Под руководством российского специалиста «Химки» сумели сохранить прописку в Премьер-лиге по итогам прошедшего сезона, одолев по сумме двух стыковых матчей «СКА Хабаровск» (3:1).   

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Роман Терюшков
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