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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Названа очень любопытная причина увольнения Юрана

10 Августа 2022 • 02:04 Комментировать

Сергей Юран больше не является тренером «Химок», несмотря на вполне удачный старт чемпионата. Юрана уволили, и общественность пытается понять, почему это произошло.

Любопытные подробности сообщает в своем телеграм-канале журналист Иван Карпов, который написал о том, что одной из главных причин увольнения Юрана стала попытка договориться о сдаче матча в конце прошлого года, перед игрой с «Ростовом».

Юран предлагал ростовчанам сдать матч, пообещав шесть очков в следующем сезоне, но идея не нашла отклика у ростовчан, которые выиграли матч со счетом 2:1.

Эта версия дополняет ту, согласно которой Юран проявил строптивость и не пожелал выпустить на поле сына главного спонсора «Химок». 

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран
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