Юран может уйти из «Химок» из-за Садыгова

Появились подробности возможного ухода Сергея Юрана с должности главного тренера «Химок». Всем известно, что у наставника подмосковной команды непростой характер. И проблемы у специалиста начались после отказа выпустить на поле сына главного инвестора «Химок» Туфана Садыгова, Илью. Об этом сообщает телеграм-канал «ФНЛ с Ильёвым». Это случилось в ростовском матче 31 июля, когда «Химки» потерпели первое и пока единственное поражение в сезоне. Вчера подмосковный коллектив переиграл «Торпедо» (3:1).

Напомним, что Юран в третий раз тренирует «Химки». В 2008 и 2020 году он проработал 6 месяцев. На сей раз он работает пять с половиной месяцев.