​«Химкам» запретили регистрировать игроков

На официальном сайте Российского футбольного союза была размещена информация о наложении на «Химки» запрета на регистрацию новых футболистов. Такое решение приняла палата по разрешению споров на своём последнем заседании.

Санкции в отношении «Химок» представляют собой обеспечительную меру. Подмосковный клуб должен рассчитаться с «Ростовом» за трансфер Александра Долгова, а также с Joint Industries Limited Partnership за посреднические услуги.

После трёх туров чемпионата России «Химки» имеют в своём активе четыре зачётных балла. Следующий матч команда проведёт 7 августа против «Торпедо».