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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Химкам» запретили регистрировать игроков

01 Августа 2022 • 17:47 Комментировать
Торпедо Москва
...
Химки
07.08 15:00

На официальном сайте Российского футбольного союза была размещена информация о наложении на «Химки» запрета на регистрацию новых футболистов. Такое решение приняла палата по разрешению споров на своём последнем заседании. 

Санкции в отношении «Химок» представляют собой обеспечительную меру. Подмосковный клуб должен рассчитаться с «Ростовом» за трансфер Александра Долгова, а также с Joint Industries Limited Partnership за посреднические услуги.

После трёх туров чемпионата России «Химки» имеют в своём активе четыре зачётных балла. Следующий матч команда проведёт 7 августа против «Торпедо».

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Евро-Футбол.Ру,
Химки
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ТОРПЕДО МОСКВА ХИМКИ
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