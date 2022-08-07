Рязанцев: «Торпедо» достойно РПЛ»

В четвертом туре российской Премьер-лиги вернувшееся в высший свет отечественного футбола московское «Торпедо» потерпело третье поражение в этом сезоне. На сей раз автозаводцы проиграли в домашнем матче подмосковным «Химкам», опустившись на пятнадцатое место в турнирной таблице РПЛ.

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев поделился своим видением причин поражения команды.

- У нас были потом классные моменты, чтобы забить, к сожалению, не реализовали. Привыкло ли «Торпедо» к уровню РПЛ? Думаю, что в двух последних турах мы выглядели достойно, - цитирует Рязанцева новостное агентство ТАСС.

В следующем, пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» предстоит выезд к другому дебютанту - «Оренбургу».