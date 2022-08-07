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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк назвал главного расиста в российском футболе эксклюзив

07 Августа 2022 • 19:40 Комментировать (5)
Торпедо Москва
1:3
Химки
окончен

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» сделал громкое заявление, в котором назвал защитника «Химок» Брайна Идову расистом.

«Самый главный расист в российском футболе – Брайн Идову. Он даже со всеми темнокожими футболистами в своей команде не разговаривает, не помогает… Он от них дистанцируется. Удивительно, да? Самым большим расистом в России является Идову, который получил паспорт и внезапно подумал, что он россиянин.

У меня там был не один футболист в «Химках», и Идову грех говорить, что он бледнолицый. Но, он в специальных линзах, наверное, ходит и себя считает белым. Мне просто смешно от такого. Все футболисты «Химок» в шоке от него!

Более того, я понимаю, что он нигериец. Но в команде были нигерийцы! Я понимаю, он мог не общаться с Себайем или Конате – они из Кот-д’Ивуара. Потом уже пришли нигерийцы, и этот Идову, мягко говоря, их сторонится, будто они прокажённые. Это офигеть можно! Мне кажется, от того, что ему паспорт российский дали, он с ума сошёл. Это позор нигерийской нации!» — сказал Селюк.


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Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Селюк Брайн Идову РПЛ расизм
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