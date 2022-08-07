Голкипер «Химок» нахваливает атмосферу в команде

Подмосковные «Химки» продолжают уверенно выступать в новом сезоне российской Премьер-лиги - в четвертом туре команда обыграла московское «Торпедо» со счетом 3:1. Голкипер подмосковного клуба Илья Лантратов нахваливает атмосферу в команде - она, по его словам, исключительно хороша.

- Удачный старт можно объяснить тем, что сохранился костяк команды. Хорошо влились новые ребята. Наверное, из-за этого. В какой-то степени везет. В команде золотая атмосфера, - цитирует Лантратова издание «Спорт-экспресс».

В очередном, пятом туре российской Премьер-лиги «Химки» сыграют в домашнем матче с грозненским «Ахматом», игра состоится 14 августа.