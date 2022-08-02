В «Химках» рассказали, когда Кухарчук сможет выйти на поле

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал о состоянии здоровья полузащитника подмосковной команды Ильи Кухарчука.

Напомним, что в первых трёх турах текущего розыгрыша чемпионата России 32-летний футболист ни разу не вышел на поле из-за проблем с ахилловым сухожилием.

«К матчу с «Торпедо», скорее всего, на 100 процентов не будет готов. Но Илья уже начнёт тренироваться после приезда в общей группе. Он чувствует себя хорошо, восстанавливается. Думаю, в течение двух недель Илья уже будет в строю», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Кухарчук провёл в составе «Химок» 31 матч, забив пять голов и отдав пять результативных передач.

Матч «Торпедо» — «Химки» состоится 7 августа. Начало — в 15:00 по московскому времени.