«Торпедо» быстро отыгралось в матче с «Химками» благодаря голу с пенальти

Матч четвёртого тура Премьер-лиги между «Торпедо» и «Химками» начинается весьма результативно. Подмосковная команда повела на 15-й минуте после добивания Александра Руденко. А спустя 10 минут счёт стал равным – 1:1. Роман Мори Гбане неаккуратно сыграл в своей штрафной против Давида Караева, и арбитр назначил 11-метровый. К мячу подошел Алексей Померко и пробил низом в правый угол ворот, а голкипер не угадал направление удара и не смог выручить.

На эту минуту «Химки» набирают 5 очков и остаются в середине таблицы, «автозаводцы» с двумя баллами в активе.

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