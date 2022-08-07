Бывший президент «Торпедо»: «Клуб выглядит неубедительно»

В четвертом туре российской Премьер-лиги вернувшееся в высший свет отечественного футбола московское «Торпедо» потерпело третье поражение в этом сезоне. На сей раз автозаводцы проиграли в домашнем матче подмосковным «Химкам». Бывший президент клуба Александр Тукманов поделился своим мнением о причинах неудач. Он считает, что менять тренера пока что преждевременно.

- «Торпедо» сегодня выглядит неубедительно. Стоит ли руководству задуматься о смене тренера или надо дать время Бородюку? Спешить, конечно, не стоит. Нужно дать время Александру Генриховичу и его штабу доработать хотя бы до зимней паузы, - цитирует Тукманова телеканал Матч ТВ.

В следующем, пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» предстоит выезд к другому дебютанту - «Оренбургу».