Лебеденко: «Шаг за шагом учимся и привыкаем к лиге»

Нападающий «Торпедо» Игорь Лебеденко поделился впечатлениями от матча с «Химками» (1:3) в эфире канала «Матч Премьер».

- Мы начали чуть неудачно, действительно, и к середине тайма только перестроились и поняли, что нам дает результат. Где-то к середине начали выравнивать игру, появились моменты, заработали пенальти, сравняли счет. Получалось достаточно неплохо. В принципе, до гола у «Химок» не было подходов и опасных моментов. У нас были хорошие подходы и хорошие моменты. Даже был стопроцентный гол, стопроцентный момент перед голом, который мы не реализовали и пропустили. Поэтому шаг за шагом учимся и привыкаем к лиге. Уже понимаем, что надо использовать свои моменты и не давать команде соперника использовать свои.