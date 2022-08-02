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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Торпедо» сообщили о полном восстановлении Кутепова

02 Августа 2022 • 14:58 Комментировать
Торпедо Москва
...
Химки
07.08 15:00

Спортивный директор «Торпедо» Максим Ляпин поделился информацией о состоянии защитника команды Ильи Кутепова.

Ляпин сказал «Спорт-Экспрессу», что Кутепов вернулся в общую группу после травмы, сейчас все отлично, но примет ли он участие в матче «Химками» нужно просить у тренерского штаба команды.

Напомним, 29-летний футболист покинул московский «Спартак» после окончания минувшего сезона на правах свободного агента. Он находился в структуре «красно-белых» с 2012 по 2022 год. Илья Кутепов подписал трудовой договор с «Торпедо» на один сезон. В текущем розыгрыше РПЛ игрок еще не принимал участия.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кутепов Максим Ляпин
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ТОРПЕДО МОСКВА ХИМКИ
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