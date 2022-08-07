Нетфуллин: «Сейчас пора доставать все резервы и исправлять ситуацию»

В четвертом туре российской Премьер-лиги вернувшееся в высший свет отечественного футбола московское «Торпедо» потерпело третье поражение в этом сезоне. На сей раз автозаводцы проиграли в домашнем матче подмосковным «Химкам».

Защитник автозаводцев Равиль Нетфуллин считает, что руководству клуба пора предпринимать срочные меры.

- Сейчас нам нужно достать из себя все внутренние резервы, которые есть, и исправлять положение в турнирной таблице. Сезон РПЛ не такой длинный, как может казаться сейчас, поэтому уже в ближайшее время мы обязаны начать набирать очки, - цитирует Нетфуллина официальный сайт клуба.

В следующем, пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» предстоит выезд к другому дебютанту - «Оренбургу».