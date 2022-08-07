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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бородюк: «Без результата нет удовлетворения»

07 Августа 2022 • 19:32 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Химки
окончен

В четвертом туре российской Премьер-лиги вернувшееся в высший свет отечественного футбола московское «Торпедо» потерпело третье поражение в этом сезоне. На сей раз автозаводцы проиграли в домашнем матче подмосковным «Химкам». Наставник «автозаводцев» Александр Бородюк прокомментировал итоги матча, выразив отсутствие удовлетворения результатом, несмотря на вроде бы неплохое качество игры.

- Можно играть хорошо в отдельных эпизодах, можно играть в содержательный футбол и иметь моменты, но если нет результата, то и ощущается общее неудовлетворение от игры. Хорошие подходы были, но их нужно доводить до конца, - цитирует Бородюка официальный сайт клуба.

В следующем, пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Торпедо» предстоит выезд к другому дебютанту - «Оренбургу».

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Александр Бородюк
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окончен Торпедо Москва 1:3 Химки
окончен Крылья Советов 0:2 Динамо Москва
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