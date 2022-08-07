Долгов: «Вся команда молодцы»

В четвертом туре российской Премьер-лиги вернувшееся в высший свет отечественного футбола московское «Торпедо» потерпело третье поражение в этом сезоне. На сей раз автозаводцы проиграли в домашнем матче подмосковным «Химкам». Два мяча в этой игре забил нападающий «Химок» Александр Долгов, который похвалил и коллег по команде.

- Это стечение обстоятельств, что во всех моментах я был на завершении. Это заслуга всей команды, думаю. Вся команда молодцы, - цитирует игрока телеканал Матч ТВ.

В следующем, пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Химки» примут дома грозненский «Ахмат».