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Мирзов: «Когда нам гол забили, я не знаю, что с нами стало»

07 Августа 2022 • 17:10 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Химки
окончен

Лучший футболист матча «Торпедо» - «Химки» (1:3) Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Победа получилась совсем непростой, и матч получился очень разный с отрезками, когда преимущество было у «Химок», и когда преимущество было у «Торпедо».

- Да, матч начали хорошо, у нас там было два стопроцентных момента, даже в пустые не забили. В принципе, 20 минут играли по плану и прессинговали, а потом нам гол забили, я не знаю, что с нами стало. Сумбур, неуверенно играли. После перерыва во втором тайме надо было выходить и играть на победу. То, что мы и сделали. «Торпедо» хорошо играло, надо отдать ему должное. Пацаны бились, молодцы.

- Даже есть ощущение, что во втором тайме вы забивали голы, когда в целом преимущество было у «Торпедо».

- Да, как бы «Торпедо» не сидело сзади и атаковало, так как сопернику тоже нужна была победа. Игра такая получилась на встречных курсах. У них были моменты, и у нас были моменты. Хорошо, что забили, и Долгов тоже вышел и поучаствовал в голах.

- И ваше участие, ваш удар, с добивания удалось забить гол. Второй гол – это ваше смещение с левого фланга и действия, пас на Ломовицкого и дальше…

- Вы заметили (улыбается). В принципе, хорошо, что удалось в трех голах поучаствовать. Если бы еще забил, было бы хорошо. Мы выиграли, это очень дорогого стоит, это наша общекомандная заслуга.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Резиуан Мирзов
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окончен Торпедо Москва 1:3 Химки
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