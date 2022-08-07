Бородюк: «Постараемся как можно быстрее внедрить Кутепова в основной состав»

Главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк поделился ожиданиями от матча с «Химками» в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы перетряхнули состав, появляются новые игроки, Лебеденко появляется в стартовом составе. Многие ждали Кутепова, он вроде в общей группе, он в запасе, но в старте его нет.

- Кутепов приступил к работе в общей группе, прошло всего лишь три дня. Мы постараемся как можно быстрее внедрить его в основной состав. Но на данный момент он просто тренируется с командой три дня. А так пожелаем ему только здоровья и скорейшего выступления за футбольный клуб «Торпедо». То, что касается, что мы состав перетряхнули, нет, мы изменили некоторые позиции, постараемся сегодня, может быть, сыграть и посмотреть, как взаимодействуют игроки между собой.

- Вы видели прогноз на сегодня? Обещают три месячные нормы осадков за вечер.

- Обещают? Много что обещают. Я не знаю, какой там месячный осадок выпадет. Для нас самое главное, что делают футболисты на футбольном поле.

- Зонты есть в команде?

- Зонты? Да, прикупили.