Маслов: «Торпедо» обязательно наберёт свои очки

Президент «Торпедо» Денис Маслов прокомментировал старт сезона в Российской премьер-лиге.

«Я в раздевалке ребятам говорил: «Мы не спринтеры, мы - стайеры, будем решать задачу на дистанции». Мы наберем свои очки обязательно!» — цитирует слова Маслова Rusfootball.

На старте сезона «Торпедо» уступило «Сочи» (1:3), «Динамо» (0:4) и сыграло вничью с «Крыльями Советов» (1:1). В четвертом туре Российской премьер-лиги «автозаводцы» примут на своем поле «Химки», игра пройдет 7 августа в 15:00 по московскому времени.

На данный момент «Торпедо» занимает предпоследнее 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав одно очко.