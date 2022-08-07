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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Убойный выход Долгова позволил «Химкам» переиграть «Торпедо» и рвануть за группой лидеров

07 Августа 2022 • 16:51 Комментировать
Торпедо Москва
1:3
Химки
окончен

В матче четвертого тура РПЛ футболисты «Торпедо» выступали против «Химок».

Протокол игры  
Торпедо Москва1:3Химки
  15'Руденко Александр Александрович (0:1)
(1:1) Померко Алексей25'  
  68'Долгов Александр (1:2)
  72'Долгов Александр (1:3)
Ботнарь ВиталийСмольников ИгорьКожемякин ОлегНетфуллин РавильСамсонов Артём ВладимировичПомерко Алексей 83' (Цаллагов Дзамболат ( 83') Енин Иван  51' 65' (Султонов Мухаммад ( 65') Караев Давид 65' (Турищев Максим ( 65') Рязанцев Александр 78' (Темников Иван ( 78') Эркинов Хожимат  57'Лебеденко Игорь 65' (Рейхмен Богдан ( 65')
Запасные: Кутепов ИльяДовбня АлександрКалмыков АмурБабурин ЕгорСимонян Артём
Лантратов ИльяДанилкин ЕгорНикитин АлексейФилин АлександрБоженов КириллЗуев Александр 65' (Кухарчук Илья ( 65') Глушаков Денис 66' (Камышев Илья ( 66') Mory Gbane 83' (Юран Артём ( 83') Ломовицкий Александр  52' 83' (Чёрный Артур ( 83') Мирзов Резиуан  48'Руденко Александр Александрович 64' (Долгов Александр ( 64')
Запасные: Гудиев ВиталийКамлашев ДаниилМитрюшкин АнтонИдову БрайнГулиев АязВолков ЗахарАдеми Кемаль
07 августа. Стадион "Стадион им. Эдуарда Стрельцова" (Москва).

 

В непривычной для себя роли фаворита подмосковные «Химки» подходили к гостевому матчу с «Торпедо». Но начало сезона у команды Сергея Юрана вообще удаётся. Не проиграли «Зениту», разгромили «Пари НН», минимально уступили «Ростову» и оказались в середине таблицы. У «Торпедо» пока все очень сложно. Первый зачетный балл был набран лишь в прошлом туре, когда довольно неожиданно удалось увезти ничью из Самары.

«Химки» подтвердили статус фаворита довольно быстро. Матч, к тому же, для был гостевым только формально, ведь проходила встреча на «Арене Химки». И в первой же атаке могли забивать номинальные гости: Руденко обыграл Нетфуллина и выкатил поперек Глушакову. Денис пробил в ближний угол, однако Ботнарь среагировал. И с этого же углового могли забить: теперь уже голкипер «Торпедо» ошибся, выронив мяч в борьбе, но Филин не попал в пустой створ с острого угла.

Быстрый гол «Химок» всё-таки случился: диагональ нашла Мирзова на углу штрафной площади. Он мяч подработал и плотно пальнул низом. Ботнарь в своей вратарской ногами отбил, но аккурат на Руденко, который спокойно поразил цель – 0:1. Вот только гол негативно на «Химки» подействовал. Футболисты Юрана сразу же инициативу отдали, получили пару неприятных моментов, а через 10 минут прилетел и ответный мяч в исполнении «Торпедо».

Игорь Лебеденко сбросил мяч на Караева, которого в своей штрафной площади сбил Гбаме. Рефери моментально указал на «точку», а реализовал пенальти Померко, переигравший Лантратова ударом с 11 метров – 1:1. И до конца тайма «Торпедо» продолжало действовать острее, опаснее. Александр Рязанцев классным дальним ударом проверил реакцию Лантратова – голкипер достал мяч у перекладины. Кожемякин с линии вратарской замыкал кросс со стандарта, но уже банально не попал в створ.

Не воспользовались своими моментам «торпедовцы», растранжирили свои шансы, а на исходе часа игрового времени были наказаны. Причём наказаны дважды, одним и тем же игроком, всего за пять минут до этого вышедшим на замену. Мирзов с левого края отдал в центр на Ломовицкого, тот продлил передачей правее на ворвавшегося в штрафную площадь Долгова. Александр метров с 12 пальнул точно в верхний угол – 1:2.

А в одной из следующих атак Долгов замкнул прострел Боженова, влепив мяч под перекладину, и успокоил болельщиков своей команды – 1:3 в пользу «Химок». Команда Сергея Юрана побеждает в матче четвёртого тура и догоняет «Краснодар», расположившийся за лидирующей тройкой. А «Торпедо» с одним зачётным баллом всё сильнее увязает в пучине турнирной таблицы.

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Торпедо Москва 1:3 Химки
Идет 14 минута Крылья Советов 0:1 Динамо Москва
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