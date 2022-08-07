«Химки» открыли счёт в матче с «Торпедо» уже на 15-й минуте

В первом воскресном матче четвёртого тура Премьер-лиги на «Арене Химки» играют «Торпедо» и «Химки». Номинальные гости достаточно быстро повели. На 15-й минуте Резиуан Мирзов получил мяч в штрафной площади и направил его в ближний угол ворот, голкипер блокировал этот удар, но на добивании самым расторопным оказался Александр Руденко, переправив мяч в цель.

Счёт стал 1:0 в пользу команды Сергея Юрана, которая в онлайн-таблице настигает «Краснодар» на четвёртом месте с 7 очками в активе. «Торпедо» остается предпоследним с одним очком.

Текстовый репортаж на LiveResult.ru.