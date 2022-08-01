«Химки» продлили аренду Волкова

Защитник БАТЭ Захар Волков продолжит играть за «Химки» на правах аренды.

Волков продлил трудовой договор с БАТЭ до конца 2023 года, сообщает официальный сайт клуба. При этом футболист продолжит выступление за «Химки». Подмосковный клуб может выкупить права на защитника до 31 января 2023 года, если химчане не сделают этого, то в феврале БАТЭ сможет отозвать своего игрока из аренды.

Волков пополнил состав «Химок» в январе этого года. В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги футболист принял участие в 12 матчах, в которых смог записать на свой счет один забитый мяч. Портал transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.