Юран: «Команда хорошо физически готова, потому что мы добавляем во втором тайме»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран поделился ожиданиями от матча с «Торпедо» в эфире канала «Матч Премьер».

- «Химки» уже называют командой вторых таймов. Вы ни разу не пропустили во вторых таймах и все свои голы забили во вторых таймах. Вы как это видите, это совпадение или есть какая-то тенденция?

- Нет, не совпадение, это, я думаю, что первый фактор – команда хорошо физически готова, потому что мы добавляем во втором тайме. Есть лавка, игроки, которые выходят, они добавляют. И есть те, я им объясняю и в том сезоне, и в этом сезоне, что нужно терпеть, выжимать из себя максимум. У нас всего два по 45, это 90 минут, еще есть пауза. Наверное, на заводе или на шахте смену отработать тяжелее, поэтому занимаетесь любимым видом спорта, и за это платят деньги. Поэтому, парни, старайтесь максимально на поле. Ошибку я могу понять, простить, но если кто-то не добежал или на вальяже вышел, то разговор будет непростой. Парни молодцы, они слышат, слушают, стараются, выжимают из себя, поэтому совокупность с хорошим физическим состоянием показывает, что во вторых таймах мы добавляем, выжимаем.