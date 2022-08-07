«Химки» забили «Торпедо» два мяча подряд, дубль на счету Долгова

В матче четвёртого тура Премьер-лиги «Торпедо» номинально принимает «Химки». После обмена голами Александра Руденко и Алексея Померко в середине первого тайма команды почти 45 минут провели «всухую». Все же на 68-й минуте подмосковная команда снова повела и, вероятно, обеспечила себе итоговую победу. Александр Ломовицкий сделал отличный пас на ход тезке Долгову, и тот поразил цель ударом в ближний верхний угол. Спустя четыре минуты он же забил и третий гол своей команды ударом в падении – 3:1.

«Химки» снова поднимаются на четвертое место с 7 очками в активе, у «Торпедо» - один пункт.

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