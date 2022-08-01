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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Караев рассказал, что может выступать за сборную Азербайджана

01 Августа 2022 • 20:22 Комментировать
Торпедо Москва
...
Химки
07.08 15:00

Нападающий «Торпедо» Давид Караев сообщил, что выбирает между сборными Азербайджана и России для дальнейшего выступления.

«Я играл за юношескую сборную Азербайджана. Родных нет, просто Азербайджан в тот момент многим иностранцам раздавал паспорта», — приводит слова Караева Sport 24.

Игрок рассказал, что позже пришлось отказаться от паспорта из-за лимита в России. Уже были разговоры насчет основной сборной Азербайджана, но до сих пор не принял решение, где играть, добавил Караев.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Давид Караев принял участие в трех матчах, в которых забил один гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сборная Азербайджана Давид Караев
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ТОРПЕДО МОСКВА ХИМКИ
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