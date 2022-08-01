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Агент Гбане прокомментировал слухи о том, что наставник «Химок» Сергей Юран берёт деньги у своих футболистов

01 Августа 2022 • 09:38 Комментировать
Торпедо Москва
...
Химки
07.08 15:00

Футбольный агент Антонио Имборджа, представляющий интересы полузащитника «Химок» Романа Мори Гбане, прокомментировал слова своего коллеги Дмитрия Селюка, ранее заявившего, что главный тренер подмосковной команды Сергей Юран берёт со своих подопечных деньги за попадание в стартовый состав.

«Это шутка? Не надо так шутить. Ничего подобного не было и не могло быть. Могу лишь сказать, что Мори счастлив в «Химках», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, что 21-летний Гбане перешёл в «Химки» текущем летом из хорватского клуба «Биело-Брдо» на правах аренды. В нынешнем сезоне ивуариец провёл в составе своей новой команды три матча, не отметившись в них результативными действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Сергей Юран Дмитрий Селюк Роман Мори Гбане
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ТОРПЕДО МОСКВА ХИМКИ
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