Наумов: «Прекрасный первый тайм»

В матче шестого тура российской Премьер-лиги московский «Локомотив» одержал первую победу в сезоне, обыграв в гостевом матче со счетом 3:0 «Химки». Бывший президент клуба Николай Наумов считает, что команда победила, потому что вышла с другим настроением на поле, нежели в предыдущих матчах. Особенно Наумову понравился первый тайм в исполнении железнодорожников.

- Я очень рад победе. «Локомотив» провел просто прекрасный первый тайм во встрече с «Химками». В целом, было видно, что «Локомотив» был готов провести этот матч на позитиве. Повторюсь, я доволен, - цитирует Наумова Rusfootball.info.

В следующем, седьмом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Локомотив» примет дома «Оренбург».