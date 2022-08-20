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​Газзаев прокомментировал слухи о возможном назначении в «Локомотив»

 
20 Августа 2022 • 15:28 Комментировать
Химки
0:2
Локомотив Москва
2-й тайм

Известный российский тренер Валерий Газзаев дал комментарий по поводу слухов, согласно которым он может возглавить «Локомотив».

Напомним, что рулевой «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр находится под давлением после набора всего трёх очков в пяти стартовых турах РПЛ.

«Я сегодня сам впервые об этом прочитал. Я уже давно отошел от футбола, но обо мне продолжают писать. Им нужны имена, понимаете?» - высказался Газзаев, давая комментарий для «Матч ТВ».

При этом 68-летний специалист не стал отвечать на вопрос, может ли он вернуться к тренерской работе.

В субботу «Локомотив» проводит матч шестого тура Премьер-лиги против «Химок». Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Валерий Газзаев
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