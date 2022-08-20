​Газзаев прокомментировал слухи о возможном назначении в «Локомотив»

Известный российский тренер Валерий Газзаев дал комментарий по поводу слухов, согласно которым он может возглавить «Локомотив».

Напомним, что рулевой «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр находится под давлением после набора всего трёх очков в пяти стартовых турах РПЛ.

«Я сегодня сам впервые об этом прочитал. Я уже давно отошел от футбола, но обо мне продолжают писать. Им нужны имена, понимаете?» - высказался Газзаев, давая комментарий для «Матч ТВ».

При этом 68-летний специалист не стал отвечать на вопрос, может ли он вернуться к тренерской работе.

В субботу «Локомотив» проводит матч шестого тура Премьер-лиги против «Химок». Не пропустите текстовую трансляцию.