​Булыкин считает, что «Локомотив» встряхнёт только уход Циннбауэра

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин в очередной раз высказался по поводу положения дел в клубе и команде.

«Железнодорожники» в пяти стартовых турах ни разу не победили, и в футбольных кругах стали говорить о возможной отставке Йозефа Циннбауэра с должности главного тренера. Между тем, немецкий специалист закрыл команду на базе для проведения мини-сбора перед игрой с «Химками».

«Единственное, что может встрепенуть команду – это смена тренера. На пост главного тренера «Локомотива» очень много кандидатур, есть из кого выбрать», - сказал Булыкин Metaratings.

Матч шестого тура РПЛ между «Химками» и «Локомотивом» пройдёт 20 августа.