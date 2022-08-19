«Уфа» объявила об аренде полузащитника «Локомотива»

Полузащитник «Локомотива» Андрей Никитин перебрался в «Уфу» на правах аренды. О переходе 21-летнего футболиста сообщает официальный сайт уфимского клуба. Отмечается, что это будет годичная аренда с последующим правом выкупа.

Минувший сезон Никитин провел в аренде в воронежском «Факеле», где забил один мяч и сделал одну результативную передачу в 25 матчах с учетом всех турниров. Трудовой договор футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 350 тысяч евро.

Напомним, что текущий сезон «Уфа» проводит в Первой лиге, где занимает десятое место в турнирной таблице, набрав семь очков после пяти туров.