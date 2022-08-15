​Смородская оценила решение «Локомотива» закрыть игроков на базе

В рамках подготовки к матчу с «Химками» футболисты «Локомотива» будут закрыты на клубной базе. О таком решении московского клуба высказалась Ольга Смородская, которая в своё время занимала пост президента «железнодорожников».

«Не верю в подобные методы. Это попытка обвинить во всех неудачах футболистов. Виновато руководство, а не футболисты», - высказалась Смородская, чьи слова приводит «РБ Спорт».

Напомним, что «Локомотив» в пяти стартовых турах чемпионата России не одержал ни одной победы. С тремя зачётными баллами в активе команда Йозефа Циннбауэра располагается на 13-й позиции в турнирной таблице.