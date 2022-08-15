Ринат Билялетдинов оценил старт нового сезона РПЛ

Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов сравнил РПЛ и Лигу 1.

«Не хочется, чтобы РПЛ превратилась во французскую Лигу 1, где доминирует только «ПСЖ», когда команда отрывается на огромное количество очков», — приводит слова Билялетдинова «Чемпионат»

Эксперт отметил, что на старте нового сезона Российской премьер-лиги все команды смотрятся интересно, даже провал «Локомотива» по-своему интересен. Есть «Ростов» Валерия Карпина, который уже является хорошо подготовленной командой, добавил специалист.

Напомним, лидером РПЛ является московский «Спартак», набравший 13 очков после пяти туров. Его преследователи — «Зенит» и «Ростов», у которых по 11 баллов в активе.