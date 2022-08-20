​Цорн высказался об удалении Мампасси

После первой победы в сезоне с журналистами пообщался спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн. Функционер дал комментарий по поводу спорного удаления защитника Марка Мампасси.

«Я считаю, что это не красная карточка. Может, судья перенервничал, чуть-чуть переволновался. Много было решений, которые мне были непонятны. Но я рад за ребят, они молодцы, они хорошо отреагировали, не давали себя провоцировать. Думаю, там была жёлтая карточка», - высказался Цорн.

Напомним, что «Локомотив», несмотря на удаление Мампасси, обыграл «Химки» на выезде со счётом 3:0.

Следующий матч «Локомотив» проведёт 28 августа против «Оренбурга».