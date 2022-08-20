​Смородская отреагировала на первую победу «Локомотива» в сезоне

В шестом туре чемпионата России «Локомотив», наконец, открыл счёт своим победам в новом сезоне. Команда Йозефа Циннбауэра крупно – со счётом 3:0 – обыграла «Химки» на выезде. На успех «железнодорожников» отреагировала Ольга Смородская, которая в своё время занимала должность президента клуба.

«Я не думаю, что на победу повлияло то, что команда была закрыта на неделю на базе. Пока я не верю в то, что «Локомотив» нашел свою игру», - высказалась Смородская, чьи слова приводит Metaratings.

Следующим соперником «Локомотива» будет «Оренбург». Команды сыграют в Москве в воскресенье, 28 августа.