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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Циннбауэр прокомментировал решение закрыть «Локомотив» на базе

 
18 Августа 2022 • 14:59 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

«Локомотив» провалил стартовый отрезок чемпионата, раздобыв только три очка в пяти прошедших турах. В рамках подготовки к субботнему матчу с «Химками» рулевой «железнодорожников» Йозеф Циннбауэр закрыл команду на базе. Немецкий специалист прокомментировал своё решение.  

«Что касается решения закрыть команду на базе, на данный момент такая ситуация, что нам очень нужны очки. Пытаемся сделать всё, чтобы это было возможно, в том числе и за счёт этого мероприятия», - высказался Циннбауэр, чьи слова приводит «Чемпионат».

По словам Циннбауэра, это была лучшая неделя тренировок в «Локомотиве» под его руководством. Тренер надеется, что его решение принесёт свои плоды.

Матч между «Химками» и «Локомотивом» стартует 20 августа в 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Йозеф Циннбауэр
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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