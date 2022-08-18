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Газизов высказался о своём возможном назначении в «Локомотив»

 
18 Августа 2022 • 10:44 Комментировать
Химки
...
Локомотив Москва
20.08 15:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию о том, что он может стать новым спортивным директором «Локомотива». Напомним, что в настоящий момент эту должность занимает Томас Цорн.

«Работа в «Локомотиве»? Это обычные слухи», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Отметим, что ранее Газизов также занимал должность генерального директора в московском «Спартаке».

После пяти туров текущего розыгрыша РПЛ «Локомотив» расположился на 13-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе всего три набранных очка. Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 20 августа против «Химок». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Уфа Шамиль Газизов
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ХИМКИ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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