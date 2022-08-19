Мостовой верит, что в шестом туре РПЛ «Локомотив» обыграет «Химки»

После первых пяти туров московский «Локомотив» остается без побед в чемпионате России, у команды три ничьи и два разгромных поражения, а также море критики вокруг. Тем не менее, в шестом туре у «Локомотива» будет возможность победить - противостоять «поезду» будет сменивший наставника подмосковный «Химки».

Бывший футболист российской сборной Александр Мостовой считает, что «Локомотив» сможет победить и добыть первый успех в сезоне.

- Я считаю, что сегодня по совокупности неудач «Локо» заработал право выиграть — тем более что противник не самый мощный в РПЛ. Мой прогноз — победа «Локомотива», - цитирует Мостового vseprosport.ru.